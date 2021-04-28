Глава СКР потребовал отчета об уголовном деле педофила, напавшего на восьмилетнюю девочку в Челябинске

Скриншот: t.me/chelyabinsk01

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом в отношении педофила, который напал на школьницу в подъезде одного из домов Челябинска.

— Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности 8-летней девочки, — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Напомним, инцидент произошел накануне днем в одном из подъездов дома №4 по улице Винницкой. Между первым и вторым этажом мужчина набросился на девочку. Вслед за ребенком шла мама. Она принялась оттаскивать мужчину, тот несколько раз ударил ее по голове и туловищу и бросился бежать. На крики женщины сбежались соседи и прохожие. Они-то и задержали педофила.

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