Ее нашли под тазиками и ведрами: женщина-инвалид задохнулась в дыму во время пожара в Челябинской области

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области
В Троицке Челябинской области женщина погибла при пожаре.
Трагедия произошла утром 8 августа. Загорелась квартира на четвертом этаже дома по улице Гагарина. Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна уже валил густо черный дым, плотная дымовая завеса образовалась и в подъезде дома.
Вместе со спасателями к горящей квартире поднялся сожитель хозяйки, женщины с инвалидностью. Когда он отпер замок своим ключом, дверь уже горела, горел и лежавший под ней на полу мусор.
— В ванной комнате на полу, заваленная тазиками и ведрами, была обнаружена пострадавшая без сознания, — рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде регионального ГУ МЧС.
Спасатели вытащили женщину в подъезд и попытались привести в чувство, но не преуспели. Реанимацию попытались провести приехавшие к месту пожара сотрудники скорой помощи, но вернуть женщину к жизни не удалось и им.
Пожар, успевший охватить в квартире 5 квадратных метров, потушили. Его причину сейчас выясняют.
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