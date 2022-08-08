Около 5 тысяч гостей собрал региональный казахский фестиваль

Фото: организаторы

Главный казахский праздник в полной мере продемонстрировал все культурное богатство народа. Сразу же шесть юрт из Верхнеуральского, Троицкого, Чесменского, Карталинского, Пластовского районов и города Троицк показывали гостям все элементы быта казахов, их игры и обряды и, конечно же, кухню.

По итогам конкурса, лучшей казахской юртой «Туган Жер—2022» признали юрту казахского центра «Ак Жайык» Верхнеуральского района, лучшим казахским подворьем стала экспозиция национально-культурного объединения из Карталинского района, а в номинации «Лучший казахский уголок» победу одержал культурный центр «Арман» из Троицка.

Фото: организаторы

— Казахи являются четвертой по численности национальностью, проживающей на территории нашей области, — говорит директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус. — Они проживают в основном на юге Южного Урала и являются настоящими хранителями своей культуры, передавая ее следующим поколениям.

С 2013 года праздник «Туган Жер» проходит в территориях южной зоны Челябинской области. В разные годы его принимали: Троицкий, Кизильский, Брединский, Карталинский, Верхнеуральский районы. Чесменский район принимает праздник уже второй раз. В этом году «Туган Жер» проводится в рамках Года культурного наследия народов, проживающих в Российской Федерации.

Фото: организаторы

Впервые в истории праздника состоялся национальный конкурс среди молодых невесток «Керемет келiн-2022» («Супер-невестка-2022»). Девушки рассказывали о себе, презентовали свое хобби («Шебер келін» – невестка-мастерица) и продемонстрировали таланты («Өнерлі келін» – талантливая невестка). Лучшей «Керем келин» была признана Айзада Бикназарова из Варненского района.

Помимо национальных игр, скачек, дегустации традиционных блюд казахской кухни, чествования «золотых» пар на празднике можно было принять участие в мастер-классах. В их числе — мастер-класс по изготовлению курпе — традиционных казахских лоскутных матрасиков для сидения на полу. Создаваемые вручную курпе официально признаны объектом нематериального наследия казахского народа.