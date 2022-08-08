Аркаимская «Крынка» наполнится звёздами: три ярчайших события фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала

Фотография Дмитрия Летуна

13 августа в заповеднике «Аркаим» пройдёт четвертый фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Событие призвано показать богатство традиций современных народов, населяющих Челябинскую область.

Фестиваль пройдёт на площадке исторического парка-заповедника «Аркаим», посвящённой 18-19 векам, между памятником промышленной архитектуры Варшавской мельницей и этнографическим музеем «Усадьба Оренбургского казака». Мероприятие проводится заповедником «Аркаим» при поддержке министерства культуры Челябинской области и нацпроекта «Культура».

Помимо привычных мастер-шоу по приготовлению различных блюд по старинным рецептам и реконструкций военных событий 18-19 веков, в программе фестиваля этого года особенно выделяются три события.

Первое и, пожалуй, самое ожидаемое для гастрономического фестиваля – огромное пирожное в виде древнего поселения Аркаим. Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер» изготовит и привезёт бисквитное пирожное-мерендинку размером 1,1 метр на 1,1 метр с глазурным изображением архитектурного плана Аркаима и со специально разработанной для фестиваля «Крынка» начинкой. Попробовать пирожное смогут все гости фестиваля, дегустация начнётся в 14:00 у Мельницы.

Второе событие — выступление московского «Театра вкуса» вместе с «Петровским деревенским театром». «Театр Вкуса» — это творческая лаборатория, которая занимается поиском гармонии между театральным искусством и гастрономией. Актеры театра занимаются поиском вкусного в совершенно разных вещах: в литературе, музыке, в живом общении. На фестивале театр покажет свой фирменный спектакль «Фермерские байки» — один день из жизни рынка, на который съехались фермеры из округи. Спектакль начнётся в 19:00 в амфитеатре у подножия горы Лысой («Шаманки»). Гремящие на всю столицу, собирающие аншлаги и восторженные отзывы артисты «Театра вкуса» впервые приедут в Челябинскую область.

Третье событие, ради которого на фестиваль приедет немало гостей – концерт легендарной группы UZORITSA, что уже несколько десятилетий радует поклонников фолк-музыки своим творчеством. Современный состав группы уже успел сорвать немало оваций на многих российских площадках и, по заверениям критиков, сделал жанр снова популярным. Традиционные напевы в сочетании с удивительными голосами под аранжировку современной электронной музыки никого не оставят равнодушными. Концерт начнётся в 20:00 в амфитеатре у подножия горы Лысой («Шаманки»).

Отметим, что и природа подготовила для всех гостей фестиваля особенный подарок. В ночи с 12 на 13 и с 13 на 14 августа ожидается пик метеоритного потока Персеид – небо будет освещаться всполохами «падающих звёзд». До 160 метеоров в час, по словам астрономов, будет сгорать в атмосфере Земли. И степи заповедника «Аркаим», пожалуй, одно из лучших мест для наблюдения этого удивительного явления.