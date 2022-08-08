В Челябинской области водитель грузовика сбил насмерть 92-летнего пенсионера

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель грузовика сбил на пешеходном переходе 92-летнего пенсионера. Авария произошла днем 8 августа в Кыштыме. Пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных травм скончался. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

— В 12:45 на 69 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым на территории Кыштымского городского округа 28-летний водитель ГАЗ А22R32 совершил наезд на 92-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ГИБДД, за рулем грузовика находился 28-летний житель Свердловской области. Он имеет девять лет общего водительского стажа. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году мужчина привлекался 3 раза.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru