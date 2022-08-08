Челябинское управление МВД возглавил полковник полиции с 20-летним стажем

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Новым начальником УМВД России по городу Челябинску стал полковник полиции Андрей Меньшенин. В понедельник, 8 августа, его представил на совещании руководитель регионального полицейского главка Михаил Скоков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

— У Андрея Меньшенина большой опыт оперативной работы, в системе МВД он служит 20 лет, в его багаже несколько лет службы в должности начальника полиции города. Он не понаслышке знает болевые точки деятельности челябинского гарнизона полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе совещания Михаил Скоков подчеркнул, что городское УМВД – это одно из ключевых подразделений, на сотрудниках которого лежит большая ответственность. По его словам, возглавлять коллектив должен авторитетный и опытный руководитель. Начальник полицейского главка отметил, что, рассматривая кандидатуры, подбирал сотрудника, который зарекомендовал себя с положительной стороны по личным качествам, служебному пути и главное – имеет искреннее стремление совершенствовать служебную деятельность.

До назначения Андрея Меньшенина челябинским УМВД руководил Сергей Миронов. Сейчас он занимает пост заместителя начальника тыла ГУ МВД. К своим обязанностям Миронов приступил 29 июня.

Напомним, в конце мая руководителем ГИБДД региона стал Иван Путков, а начальником ГИБДД Челябинска был назначен Александр Гайде. Они оба работают в органах внутренних дел более 20 лет.

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