Автовокзалы, банки и ТРК: в Челябинске расширили список мест, где продают транспортные карты

С 10 августа проездные по транспортным картам в Челябинске подешевеют с 1 400 до 1 100 рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Покупать и пополнять транспортные карты в Челябинске в скором времени будет проще и удобнее. Изменения проходят в рамках транспортной реформы. Так, с 10 августа можно будет купить проездной у кондукторов и на автовокзалах – «Центральном», «Северные ворота», «Восточные ворота» и «Южные ворота». А с 13 августа продажа и пополнение транспортных карт станут доступны во всех городских отделениях «Челябинвестбанка». Об этом рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному строительству и транспорту Андрей Ксензов на пресс-конференции в медиаходинге «Гранада Пресс».

— Также станут работать пункты МУП «Служба организации движения». С 13 августа будут открыты дополнительные пункты продажи в ТРК «Космос», «Горки» и «Кольцо». Доступны все действующие электронные способы пополнения карт через систему «Город», «Челябинвестбанк», «Сбербанк». Сейчас мы прорабатываем организацию продажи карт и проездных через киоски «Вечерний Челябинск», – рассказал Андрей Ксензов.

Напомним, с 10 августа в Челябинске поднимают цены на проезд в общественном транспорте. Сильнее всего вырастут расходы у тех, кто платит наличными. Сейчас один билет стоит 23 рубля, а с 10 августа за поездку придется платить уже целых 30 рублей. А вот владельцам банковских карт за проезд уже необходимо будет выложить 26 рублей вместо 23.

Единственный способ сэкономить, который остался у челябинцев, — купить проездной на месяц. Пока что его продают по 1,4 тыс. рублей, но с 10 августа он будет стоить 1,1 тыс. рублей.

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