Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2022 16:48

В Челябинске завершены поиски пропавшего 11-летнего мальчика из больницы

С ребенком все в порядке
Ян Стоев
Ян Стоев
В ориентировке сообщалось, что мальчик вышел из здания областной больницы и ушел в неизвестном направлении. Фото: google.ru/maps

В ориентировке сообщалось, что мальчик вышел из здания областной больницы и ушел в неизвестном направлении. Фото: google.ru/maps

В Челябинске завершились поиски 11-летнего мальчика, который ушел из больницы и пропал. Его нашли вечером в понедельник, 8 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

— Найден, жив, — говорится в официальной группе поискового отряда в соцсетях.

Напомним, днем 8 августа мальчик вышел из здания областной больницы на улице Воровского и пропал. Ребенка начали искать полиция и волонтеры поисковых отрядов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru