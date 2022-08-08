В Челябинске завершены поиски пропавшего 11-летнего мальчика из больницы

В ориентировке сообщалось, что мальчик вышел из здания областной больницы и ушел в неизвестном направлении. Фото: google.ru/maps

В Челябинске завершились поиски 11-летнего мальчика, который ушел из больницы и пропал. Его нашли вечером в понедельник, 8 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

— Найден, жив, — говорится в официальной группе поискового отряда в соцсетях.

Напомним, днем 8 августа мальчик вышел из здания областной больницы на улице Воровского и пропал. Ребенка начали искать полиция и волонтеры поисковых отрядов.

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