Челябинские спасатели спасли уставшего пловца на озере

Мужчина не отзывался на просьбы спасателей Фото: Михаил ПАТЛИС

Челябинские спасатели на курорте «Солнечный берег» спасли человека, который отплыл на километр от берега. Об этом рассказали в пресс-службе городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

— Мужчина заплыл за буйки на 1000 метров от берега, на просьбы спасателей вернуться не реагировал. Мы выдвинулись к нему на лодке и доставили на берег в удовлетворительном состоянии, — рассказали спасатели.

Как уточнили в поисково-спасательной службе, мужчина устал после заплыва, а потому не смог вернуться обратно. Никакой медицинской помощи ему не потребовалось.

Это не единственная за сегодня история, где потребовалась помощь спасателей, которая закончилась хорошо. В Челябинске нашли 11-летнего мальчика, который пропал у здания областной больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru