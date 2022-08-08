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Происшествия8 августа 2022 17:23

Челябинские спасатели спасли уставшего пловца на озере

Мужчины отплыл на километр от берега
Андрей МОСКВИЧЕВ
Мужчина не отзывался на просьбы спасателей

Мужчина не отзывался на просьбы спасателей

Фото: Михаил ПАТЛИС

Челябинские спасатели на курорте «Солнечный берег» спасли человека, который отплыл на километр от берега. Об этом рассказали в пресс-службе городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

— Мужчина заплыл за буйки на 1000 метров от берега, на просьбы спасателей вернуться не реагировал. Мы выдвинулись к нему на лодке и доставили на берег в удовлетворительном состоянии, — рассказали спасатели.

Как уточнили в поисково-спасательной службе, мужчина устал после заплыва, а потому не смог вернуться обратно. Никакой медицинской помощи ему не потребовалось.

Это не единственная за сегодня история, где потребовалась помощь спасателей, которая закончилась хорошо. В Челябинске нашли 11-летнего мальчика, который пропал у здания областной больницы.

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