В Челябинске продали землю на территории бывшей военной части

На участке есть заброшенные здания. Фото: ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ провел аукцион по продаже земельного участка на месте бывшей военной части в Тракторозаводском районе Челябинска. Информация об этом появилась на сайте банка.

— Имущественный комплекс расположен в промышленном районе г. Челябинска. Объекты недвижимости расположены на земельном участке, который частично граничит с территорией воинской части, — указано в описании объекта на сайте.

Всего в торгах поучаствовали две компании — ОО «ТК «Вектор» и ООО «Победа-Авто». Кроме того, в аукционе приняли участие три физлица, один из которых — предприниматель Айниддин Ёров — и стал победителем, предложив цену в 18,05 млн рублей.

Ранее в Челябинске был разыгран аукцион на благоустройство тротуара в микрорайоне «Академ Riverside». До 20 сентября на улице Университетской набережной обещают восстановить 2 324 кв. метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru