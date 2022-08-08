На челябинской трассе М5 на полном ходу загорелась фура

Пожар тушили водители и пожарные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На участке трассы М5-Урал в Ашинском районе загорелась движущаяся фура. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

— Произошло возгорание грузового автомобиля в движении. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области восемь человек и две единицы техники, — уточнили в ведомстве.

В ходе происшествия никто не пострадал. Как уточняют пользователи социальных сетей, огонь удалось сбить еще до приезда пожарных, а окончательно пожар был потушен совместно водителями и пожарными.

Ранее в Челябинской области произошло другое суровое ДТП. В Кыштыме водитель грузовика сбил на пешеходном переходе 92-летнего пенсионера.

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