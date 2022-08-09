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Общество9 августа 2022 4:38

В Челябинской области вдвое выросло количество выданных ипотечных займов

В региональном ЦБ это связывают со снижением ставок
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 млрд рублей

Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2022 года жители Челябинской области оформили около 2 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,4 млрд рублей. Как сообщают в региональном ЦБ, за месяц объем и количество ипотечных кредитов увеличилось почти в два раза.

— В апреле и мае спрос на ипотеку значительно сократился, однако в июне наблюдалось восстановление розничного обеспеченного кредитования. Это связано прежде всего со снижением ключевой ставки и снижением процентных ставок по льготным госпрограммам. В Челябинской области средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля составила 7,8%, снизившись по сравнению с маем на 0,3 процентного пункта, по сравнению с апрелем – на 0,8 процентного пункта, – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 млрд рублей. Доля просроченной задолженности остается низкой – 0,5%.

Добавим, что с 3 июля действуют изменения – теперь полная стоимость ипотечного кредита не может превышать среднерыночную более чем на треть.

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