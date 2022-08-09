В Челябинской области вдвое выросло количество выданных ипотечных займов

Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2022 года жители Челябинской области оформили около 2 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,4 млрд рублей. Как сообщают в региональном ЦБ, за месяц объем и количество ипотечных кредитов увеличилось почти в два раза.

— В апреле и мае спрос на ипотеку значительно сократился, однако в июне наблюдалось восстановление розничного обеспеченного кредитования. Это связано прежде всего со снижением ключевой ставки и снижением процентных ставок по льготным госпрограммам. В Челябинской области средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля составила 7,8%, снизившись по сравнению с маем на 0,3 процентного пункта, по сравнению с апрелем – на 0,8 процентного пункта, – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 млрд рублей. Доля просроченной задолженности остается низкой – 0,5%.

Добавим, что с 3 июля действуют изменения – теперь полная стоимость ипотечного кредита не может превышать среднерыночную более чем на треть.

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