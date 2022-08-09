Машина совершила кувырок и налетела на деревья: в Челябинской области три человека выжили в жуткой аварии

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Серьезное ДТП случилось утром 8 августа под Миассом. Три человека ехали на LADA Largus из Златоуста. Водитель не справился с управлением на повороте, машина полетела в кювет.

— Как смог рассказать водитель, автомобиль перевернулся, скатился по крутому уклону обочины и вновь встал на колеса, врезавшись в растущие рядом с дорогой деревья, — сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Все три человека получили травмы при перевороте LADA, но остались в живых. У водителя порезало голову осколками лобового стекла, ехавший на переднем сиденье пассажир сломал лодыжку. Сильнее всех пострадал пассажир, находившийся на заднем сиденье. С множественными травмами его увезли в больницу.

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