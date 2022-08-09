В Челябинске объявили карантин из-за собаки, заразившейся опасным вирусом

На Парковой улице в Челябинске действует карантин после гибели собаки Фото: Оксана ЗУЙКО

В Челябинске обнаружили новый случай бешенства. В начале августа от опасного вируса умерла домашняя собака. Она жила с хозяевами в одном из домов на улице Парковой.

Как сообщили в Россельхознадзоре, теперь в районе, где выявили случай бешенства, действует карантин.

С начала года в Челябинской области от бешенства умерли уже 43 животных. Среди них больше всего собак — 17 особей. Кроме того, погибли 11 кошек, 10 диких лис, енотовидные собаки, крысы и еж. Еж перед смертью успел покусать взрослого и ребенка, которые пытались с ним поиграть.

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