Челябинской область и Ханты-Мансийский автономный округ договорились о сотрудничестве

Главы Челябинской области Алексей Текслер и ХМАО Наталья Комарова договорились о сотрудничестве. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинской область подписала несколько соглашений с Ханты-Мансийским автономным округом. Южноуральскую бизнес-миссию возглавил губернатор Алексей Текслер. В состав нашей делегации вошли Челябинский завод электрооборудования, завод «СпецАгрегат», «Интерсвязь», «Электромашина», «Нефть-Сервис», автозавод «Урал», «Спецмаш» и другие крупные компании.

После ухода многих зарубежных производителей, налаживание тесного контакта меду российскими регионами приобрело особую актуальность. Губернатор Алексей Текселер0подчеркнул, что сейчас мы группируем все силы и ресурсы, чтобы обеспечить технологический суверенитет через развитие межрегиональной кооперации.

— Ханты-Мансийский автономный округ — наш давний стратегический партнер, — отметил Алексей Текслер. — И все наши предприятия поставляют в округ свою продукцию. Кроме того, Челябинская область активно поддерживает компании, которые эффективно внедряют импортозамещение.

В ходе бизнес-миссии регионы подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах до 2024 года.

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