Челябинские волонтеры просят помощь со сборами в школу детей-беженцев из ЛДНР

Также для детей ищут преподавателей русского языка Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинские волонтеры объявили сбор канцелярии и школьной формы для детей-беженцев из ЛДНР, которые меньше чем через месяц поступят в первый класс школы. Об этом пишет издание hornews.com со ссылкой на чат волонтеров «Помощь беженцам / Челябинск».

— Женщины с детьми, которые сейчас находятся в пункте временного размещения гостиницы «Уралочка», написали коллективное обращение к жителям региона и представителям южноуральских компаний. В письме перечислено всё, в чем семьи нуждаются больше всего перед началом учебного года: канцелярия, рюкзаки, осенняя одежда и обувь, школьная форма, «сменка» и так далее, — указано в сообщении.

Сейчас в пункт временного размещения уже принесли столы, где ребята смогут делать уроки. Сейчас, кроме одежды и канцелярии для школы, ищут стулья и настольные лампы, а также компьютеры и планшеты для самостоятельной работы детей. Кроме того ищут еще и репетиторов по русскому языку.

— Ни у одного из девяти детей, которые сейчас находятся в «Уралочке», не было русского языка как школьного предмета. Мамы переживают, как они впишутся в учебную программу, — пишут в чате.

Предложить свою помощь можно, написав на электронную почту hochu_pomogat@mail.ru.

Дети беженцев из ДНР и ЛНР, которые остановились в Челябинской области, также получили путевки на отдых. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера около 500 ребят из Донбасса отдохнут на курортах Анапы и Евпатории.

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