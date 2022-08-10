В Челябинской области еще 11 детей заболели Covid-19

От коронавируса лечатся больше 2 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 227 человек, в том числе у 11 детей школьного возраста. Резкий рост заболеваемости взял паузу: накануне новых заболевших было на 5 больше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 августа, от Covid-19 лечатся 2 059 жителей Челябинской области. За сутки ни один пациент не умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали уже 340 534 официально подтвержденных случая коронавируса.

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