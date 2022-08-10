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Здоровье10 августа 2022 6:20

В Челябинской области еще 11 детей заболели Covid-19

В Челябинской области 227 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
От коронавируса лечатся больше 2 тыс. южноуральцев

От коронавируса лечатся больше 2 тыс. южноуральцев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 227 человек, в том числе у 11 детей школьного возраста. Резкий рост заболеваемости взял паузу: накануне новых заболевших было на 5 больше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 августа, от Covid-19 лечатся 2 059 жителей Челябинской области. За сутки ни один пациент не умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали уже 340 534 официально подтвержденных случая коронавируса.

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