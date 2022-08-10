В Челябинске открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт»

Всего в России работают 34 магазина сети «Жизньмарт». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске открылся первый магазин здоровой еды «Жизньмарт». Он находится на улице Сони Кривой, 83. Торжественное открытие торговой точки прошло с акциями, розыгрышами призов и дегустацией.

— Чувствуем приятное волнение и невероятный заряд бодрости, чтобы влюбить в Жизньмарт еще больше людей, — говорят представители сети об открытии магазина.

Всего в Челябинске будет два магазина сети «Жизньмарт». Вторая точка должна открыться 18 августа на проспекте Героя России Родионова в ЖК «Ньютон».

«Жизньмарт» — проект екатеринбургского бизнесмена Ивана Зайченко, основателя ресторанов доставки «Сушкоф» и «Дель Песто». Сейчас по всей России открыты 34 торговых точек «Жизньмарт».

Также этой осенью в Челябинске откроются первые точки торговой сети эконом-класса «Чижик». Магазины этого бренда уже есть в Москве, Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru