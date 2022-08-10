Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 13:06

В Челябинской области четверо полицейских пойдут под суд за избиение задержанных

По версии следствия, правоохранители силой выбивали показания из подозреваемых
Ян Стоев
Ян Стоев
От потерпевших требовали сознаться в преступлениях.

От потерпевших требовали сознаться в преступлениях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области перед судом предстанут четыре сотрудника ОМВД России по Кусинскому району. Полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, а также в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщили в СК.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемые избили двух мужчин и женщин, от которых требовали сознаться в кражах и других преступлениях. Кроме того, один из полицейских временно завладел телефоном потерпевшего, чтобы получить сведения о переписке и телефонных переговорах. При этом причастность пострадавших к преступлениям не нашла подтверждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru