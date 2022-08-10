Реновацией территории в Ленинском районе Челябинска займется «дочка» компании «Трест Магнитострой»

Подрядчику дают 7 лет на завершение работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Челябинска заключила с компанией «ТрестЮг» договор о комплексном развитии территории жилой застройки в Ленинском районе. Работы будут вестись в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской. Об этом сообщили в городской администрации.

— Цена права заключения договора по итогам аукциона составила 6,4 млн рублей. Комплексное развитие территории должно быть завершено в течение семи лет, — сообщили в мэрии.

На территории, где будет вестись застройка, расположено 17 многоквартирных домов, из которых шесть находятся в аварийном состоянии, а остальные имеют износ более 55%.

Общая площадь территории жилой застройки составит 12,24 Га. По предварительным расчетам здесь возможно строительство порядка 134 тысяч квадратных метров жилого фонда. Также на территории планируется строительство социальных объектов, в том числе школы и детского сада.

Отметим, ООО СЗ «ТрестЮг» (Магнитогорск) является дочерней компанией «Трест Магнитострой», которая принадлежит известному южноуральскому предпринимателю Олегу Лакницкому.

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