В Челябинской области снова растет заболеваемость коронавирусом

Больше 2 тыс. южноуральцев сейчас болеют коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области обнаружили 230 новых случаев коронавируса, в том числе 12 у школьников. После короткой паузы заболеваемость вновь стала расти (накануне выявили 227 новых случаев Covod-19).

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса продолжают лечиться 2 197 жителей Челябинской области. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии в Челябинской области насчитали уже 340 764 официально подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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