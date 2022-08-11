Жителям области упростили передачу показаний за ресурсы ЖКХ

С 8 августа жители Челябинской области могут передавать показания по электрической энергии по единому лицевому счету прямо на сайте «Уралэнергосбыт». Жителям Челябинска стала доступна одновременная передача показаний по электроэнергии, отоплению и ГВС за пару кликов без регистрации в одном ресурсе.

Теперь, чтобы передать показания по электрической энергии, жителям области достаточно зайти на сайт uralsbyt.ru, перейти по вкладку «Передать показания», выбрать опцию «На сайте», ввести единый лицевой счет (ЕЛС) и указать текущие показания.

Жители Челябинска, клиенты теплоснабжающей организации АО «УСТЭК-Челябинск», смогут одновременно передать показания по электрической энергии, отоплению и ГВС. Для этого также достаточно зайти на сайт, ввести ЕЛС и проставить показания по всем ресурсам. Данные оперативно отразятся в системе и будут учтены в расчете.

В компании напоминают, что ежемесячная передача показаний по ресурсам – залог точного расчета и исключения разногласий с ресурсоснабжающей компанией. Если показания не предоставляются 3 месяца – расчет будет производиться по среднему, а вот если показаний нет дольше – то по нормативу с учетом прописанных лиц.

Кроме сайта, показания по-прежнему можно передать и любым другим удобным способом: в личном кабинете или мобильном приложении, в этом случае система сразу произведет предварительный расчет, который тут же можно оплатить, в Сбербанк Онлайн или офисах банка, а также по телефону автоответчику (351) 214-71-14. Выбирайте самый удобный способ для себя!

Где найти Единый лицевой счет?