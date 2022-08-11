Спрятались на игровой площадке и атаковали малышей: в Челябинске дети пострадали из-за гнезда злобных ос

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске воспитанников детского сада №335 пришлось спасать от роя агрессивных насекомых. Осы построили гнездо в деревянном кораблике на игровой площадке. А когда детей вывели на прогулку, стали нападать. После того, как утешать пришлось третьего покусанного малыша за день, воспитатели забеспокоились и вызвали спасателей.

Спасатели вооружились строительным инструментом, спреем от насекомых и позаимствованным в детсаду чайником с кипятком. Они разобрали часть игровой конструкции, чтобы добраться до осиного гнезда, а потом залили жилище кусачих насекомых отравой и горячей водой.

— Укусы ос могут быть опасными для жизни, поскольку способны вызвать анафилактический шок, — прокомментировали в челябинском управлении безопасности.

Горожанам, обнаружившим осиное гнездо, советуют запастись не только средствами от насекомых, но и лекарствами от аллергии, одеться в плотную мешковатую одежду, а оставшееся от отравленных насекомых гнездо сжечь.

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