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Общество11 августа 2022 14:34

В Челябинском институте культуры снова сменили руководителя. Теперь вуз возглавил доктор культурологии

Сергей Синецкий назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры
Ян Стоев
Ян Стоев
Сергей Синецкий возглавил Челябинский институт культуры. Коллаж: ЧГИК, google.ru/maps

Сергей Синецкий возглавил Челябинский институт культуры. Коллаж: ЧГИК, google.ru/maps

Исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры был назначен доктор культурологии Сергей Синецкий. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— В Челябинском государственном институте культуры прошло внеочередное заседание Ученого совета вуза, на котором был представлен исполняющий обязанности ректора Сергей Борисович Синецкий, — сообщили в ЧГИК.

Ранее временно исполняющим обязанности ректора вуза был Сергей Буцык, занимавший пост проректора по учебной работе. В новой должности он пробыл чуть меньше двух недель.

Напомним, бывший ректор вуза Владимир Рушанин достиг предельного возраста и покинул свой пост. 26 июля ему исполнилось 70 лет.

СПРАВКА

Сергей Синецкий в 1984 году окончил ЧГИК, затем аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. Работал преподавателем в ведущих вузах Челябинска, руководителем лаборатории социального проектирования и прикладных исследований областного учебно-образовательного центра Главного управления культуры и искусства Челябинска, поректором по научной работе Челябинского института экономики и права им. М. В. Ладошина. С 2016 года - проректор по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры.

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