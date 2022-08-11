В Челябинском институте культуры снова сменили руководителя. Теперь вуз возглавил доктор культурологии

Сергей Синецкий возглавил Челябинский институт культуры. Коллаж: ЧГИК, google.ru/maps

Исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного института культуры был назначен доктор культурологии Сергей Синецкий. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— В Челябинском государственном институте культуры прошло внеочередное заседание Ученого совета вуза, на котором был представлен исполняющий обязанности ректора Сергей Борисович Синецкий, — сообщили в ЧГИК.

Ранее временно исполняющим обязанности ректора вуза был Сергей Буцык, занимавший пост проректора по учебной работе. В новой должности он пробыл чуть меньше двух недель.

Напомним, бывший ректор вуза Владимир Рушанин достиг предельного возраста и покинул свой пост. 26 июля ему исполнилось 70 лет.

СПРАВКА

Сергей Синецкий в 1984 году окончил ЧГИК, затем аспирантуру Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. Работал преподавателем в ведущих вузах Челябинска, руководителем лаборатории социального проектирования и прикладных исследований областного учебно-образовательного центра Главного управления культуры и искусства Челябинска, поректором по научной работе Челябинского института экономики и права им. М. В. Ладошина. С 2016 года - проректор по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры.

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