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Общество11 августа 2022 15:04

В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Румянцева

Водителей просят заранее планировать маршрут
Ян Стоев
Ян Стоев
Ограничения на улице Румянцева вводятся до середины сентября

Ограничения на улице Румянцева вводятся до середины сентября

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Румянцева. На участке от домов №28 до №33 будет проводиться ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение по ул. Румянцева в сторону ул. Дружбы от пересечения с ул. Электростальской до дома №28Б будет ограничено по левой полосе. А проезд на участке от дома № 28Б до дома № 28 станет и вовсе недоступен для автомобилистов. По направлению к улице Электростальской ограничение движения вводится по левому ряду.

Схема движения. Иллюстрация: администрация Челябинска

Схема движения. Иллюстрация: администрация Челябинска

Работы будут вестись с 8:00 12 августа до 20:00 15 сентября. Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

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