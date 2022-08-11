В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Румянцева

Ограничения на улице Румянцева вводятся до середины сентября Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Румянцева. На участке от домов №28 до №33 будет проводиться ремонт теплотрассы. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение по ул. Румянцева в сторону ул. Дружбы от пересечения с ул. Электростальской до дома №28Б будет ограничено по левой полосе. А проезд на участке от дома № 28Б до дома № 28 станет и вовсе недоступен для автомобилистов. По направлению к улице Электростальской ограничение движения вводится по левому ряду.

Схема движения. Иллюстрация: администрация Челябинска

Работы будут вестись с 8:00 12 августа до 20:00 15 сентября. Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

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