В Челябинской области оштрафовали мужчину на 100 тысяч рублей за незаконную рыбалку

Мужчина вылавливал рыбу в нерест с помощью сетей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Магнитогорске оштрафовал на 116 тысяч рублей мужчину, который 9 мая пытался ловить рыбу в нерест в местном водохранилище. Об этом рассказали в рыбохране Челябинской области.
— Сотрудниками рыбоохраны Челябинского отдела была замечена лодка, с которой двое неизвестных выставляли сети. Когда нарушители изъяли орудия лова и прибыли на берег, узнав, что их встретили инспекторы рыбоохраны, один уплыл на лодке, а второй пытался скрыться вплавь, — уточнили в ведомстве.
Уплывший по воде нарушитель еще 40 минут плавал в ледяной воде, после чего добрался до берега и пытался ударить инспектора камнем по голове. После попытки начать драку мужчину задержала прибывшая следственно оперативная группа.
За добычу водных биологических ресурсов в нерестовый период запрещенными орудиями лова в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело Суммарный размер ущерба составил 116 210 рублей. После его возмещения мужчину приговорили к судебному штрафу.
Ранее КП-Челябинск писал о том, что региональный СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел троих рабочих в коллекторе возле ТРК «Алмаз».
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