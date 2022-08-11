В Челябинской области оштрафовали мужчину на 100 тысяч рублей за незаконную рыбалку

Мужчина вылавливал рыбу в нерест с помощью сетей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магнитогорске оштрафовал на 116 тысяч рублей мужчину, который 9 мая пытался ловить рыбу в нерест в местном водохранилище. Об этом рассказали в рыбохране Челябинской области.

— Сотрудниками рыбоохраны Челябинского отдела была замечена лодка, с которой двое неизвестных выставляли сети. Когда нарушители изъяли орудия лова и прибыли на берег, узнав, что их встретили инспекторы рыбоохраны, один уплыл на лодке, а второй пытался скрыться вплавь, — уточнили в ведомстве.

Уплывший по воде нарушитель еще 40 минут плавал в ледяной воде, после чего добрался до берега и пытался ударить инспектора камнем по голове. После попытки начать драку мужчину задержала прибывшая следственно оперативная группа.

За добычу водных биологических ресурсов в нерестовый период запрещенными орудиями лова в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело Суммарный размер ущерба составил 116 210 рублей. После его возмещения мужчину приговорили к судебному штрафу.

Ранее КП-Челябинск писал о том, что региональный СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел троих рабочих в коллекторе возле ТРК «Алмаз».

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