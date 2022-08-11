СК возбудил уголовное дело после гибели трех рабочих в канализационном коллекторе в Челябинске

Фото: прокуратура Челябинской области
В Челябинске следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел троих рабочих в коллекторе возле ТРК «Алмаз». На месте происшествия уже работает оперативно-следственная группа. Об этом «Комсомолке» рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — рассказал представитель ведомства.
Известно, что погибшие были сотрудниками коммунальной организации. По предварительной информации, они отравились продуктами распада канализационных вод.
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