Из благополучных семей: два ребенка за день выпали из окон в Челябинской области

Дети получили травмы, но остались живы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинской области за один день сразу два ребенка попали в больницу после падения с высоты. Первый инцидент произошел в Челябинске. Из окна упал двухлетний мальчик, за которым не успели уследить родители. Ребенка увезли в больницу, с родителями полицейские провели беседу. Семья, где случилось несчастье, считается благополучной, внимание правоохранительных органов она прежде не привлекала.
В тот же день несчастный случай произошел в Златоусте. Там из окна балкона по неосторожности вывалилась семилетняя девочка. Ребенка госпитализировали. Семья, в которой растет девочка, также благополучная.
— В поле зрения правоохранительных органов семья не попадала, девочка находилась дома с двумя сестрами, а мама была на работе, — рассказали в региональном ГУ МВД.
В региональной прокуратуре сообщили, что только за два летних месяца в 2022 году из окон в Челябинской области выпали 13 детей. Двое из них погибли.
— Во всех случаях на окнах отсутствовали запирающие механизмы и ограничители открытия створок, — рассказал старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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