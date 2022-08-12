В центре Челябинска оцепили трамвай из-за подозрительного предмета в салоне

Кадр с видео: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске на пересечении улиц Кирова и Калинина сегодня вечером остановили трамвай. В салоне общественного транспорта обнаружили подозрительный предмет. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Происходящее на перекрестке зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как трамвай остановился на дороге, и вскоре перед ним встал автомобиль ДПС, который включил проблесковые маячки.

Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Челябинск, что в трамвае обнаружили бесхозную сумку. Ее проверили сотрудники ГИБДД. Подозрительный предмет не представлял угрозы для граждан.

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