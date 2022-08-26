В Челябинске подсчитали, сколько денег нужно студенту, чтобы снять квартиру на время учебы

Иногородних студентов в Челябинске ждут немалые расходы Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Иногородним студентам в Челябинске в 2022 году придется платить за жилье до 50 тыс. рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного региональной Контрольно-счетной палатой.

— Университеты предоставляют возможность получения койко-места в общежитиях. Стоимость варьируется от 400 до 1 тыс. рублей в месяц в зависимости от учебного заведения. При этом количество мест в общежитиях ограничено, на всех учащихся их может не хватить, — рассказали в КСП.

Аналитики изучили расценки на аренду однокомнатных квартир и студий в шаговой доступности от челябинских университетов — чтобы студентам не пришлось тратиться еще и на проезд к месту учебы.

Оказалось, что больше всего предложений по аренде жилья — в районе главного корпуса ЧелГУ. Но там же и самый большой разброс по ценам: можно отыскать квартиру за 9 тыс. рублей, но есть и жилье с арендной платой 50 тыс. рублей в месяц.

Инфографика: Контрольно-счетная палата Челябинской области

В районе ЮУрГУ за квартиру просят от 10 до 42 тыс. рублей.

Меньше всего денег потребуется студентам ЮУрГМУ (или их родителям). За жилье неподалеку от медицинского вуза просят от 10 до 26 тыс. рублей в месяц.

В большинстве случаев расходы на коммунальные услуги не включены в стоимость аренды, свет, газ и воду приезжим студентам придется оплачивать отдельно.

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