В Челябинской области заболеваемость коронавирусом растет все быстрее

На таком же уровне заболеваемость в регионе в прошлый раз была в начале апреля 2022 года
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 466 новых случаев коронавируса, в том числе 14 у детей. Темпы роста заболеваемости все увеличиваются. Накануне новых инфицированных было на 38 меньше.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 4 770 южноуральцев. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.
Кривая заболеваемости резко пошла вверх. График: коронавирус74.рф
А за все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 345 788 жителей Челябинской области.
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