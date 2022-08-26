В Челябинской области заболеваемость коронавирусом растет все быстрее

На таком же уровне заболеваемость в регионе в прошлый раз была в начале апреля 2022 года Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 466 новых случаев коронавируса, в том числе 14 у детей. Темпы роста заболеваемости все увеличиваются. Накануне новых инфицированных было на 38 меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 4 770 южноуральцев. За сутки от ковидной пневмонии умер один пациент.

Кривая заболеваемости резко пошла вверх. График: коронавирус74.рф

А за все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 345 788 жителей Челябинской области.

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