Магнитогорец заплатил 34 тысячи рублей, чтобы жена не узнала об измене

Мужчина испугался гнева жены, но не постеснялся пожаловаться на вымогательство полицейским Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области мужчина заплатил шантажисту, чтобы жена не узнала о неверности.

38-летний житель Магнитогорска зашел в интернете на страницу с предложением интим-услуг. Чтобы вызвать девушку на дом, он перевел 750 рублей. После этого на сайте появилось требование оплатить страховку. На страховку горожанин денег пожалел. Тогда на телефон, который мужчина указал для связи, позвонили. В трубке неожиданно прозвучал на голос девушки, а настойчивый мужской голос. Незнакомец пообещал, что расскажет супруге магнитогорца, какими услугами интересуется ее муж.

Мужчина испугался гнева жены и возможного развода. Он согласился заплатить шантажисту и перевел на названный тем счет 34 тыс. рублей. Только после этого, втайне от жены, неверный муж пожаловался на случившееся в полицию. Там сейчас разбираются в обстоятельствах инцидента.

— При знакомстве обращайте внимание на очень важный момент: если вы еще не знакомы лично, а вас уже просят перевести денежные средства, возможно это мошенники, — прокомментировали ситуацию в УМВД Магнитогорска.

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