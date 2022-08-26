Челябинский минздрав объяснил, почему скорая не приехала к задыхавшемуся из-за аллергии ребенку

Руководство скорой провело беседу с отказавшимся от вызова диспетчером Фото: Иван МАКЕЕВ

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировал ситуацию из Миасса, где девушка не смогла вызвать скорую помощь задыхающемуся ребенку. Как объяснили в ведомстве, врачи приехали и оказали помощь мальчику.

— Все вызовы по оказанию медицинской помощи детям обслуживаются первоочередно. Тому, кто осуществляет вызов, необходимо чётко изложить состояние больного. О времени приезда бригады скорой можно повторно уточнить у диспетчера, — рассказали в минздраве.

Также в министерстве подчеркнули, что руководство станции скорой помощи города Миасс провело разъяснительная беседа с диспетчером, которая не отказывалась отправлять машину на вызов.

Напомним, что инцидент произошел 22 августа в Миассе. Женщина, проходя мимо жилого дома, услышала крик мальчика, которого сильно трясло от удушья. Диспетчер на телефоне отказалась оформлять вызов из-за отсутствия письменного согласия родителей ребенка.

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