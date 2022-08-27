"Трактор" обошел "Автомобилиста" со счетом 3:1. Фото: HC TRAKTOR | OFFICIAL/t.me

Хоккейная команда «Трактор» - победитель Кубка губернатора-2022. «Черно-белые» в заключительном, домашнем матче обошли «Автомобилиста». Как рассказали в пресс-службе, «Трактор» на матч вышел в привычных сочетаниях, а противни не заявил на матч лидеров, доверив игру молодым игрокам.

— Уже в первом периоде челябинцы обеспечили себе комфортное преимущество в счете. Хоккеисты «Трактора» трижды поразили ворота Юхана Маттссона. Антон Бурдасов, Петр Хохряков и Максим Шабанов забили по шайбе – 3:0, - сообщают в «Тракторе».

Во втором отрезке хоккеисты «Автомобилиста» нанесли 12 бросков по воротам Эмиля Гарипова, но безуспешно. В начале третьего игрового отрезка Стефан Да Коста отыграл одну шайбу. Но даже замена голкипера не помогла «Авто», «Трактор» стал обладателем Кубка губернатора-2022.

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