Накупались, хватит: в Челябинске решили официально закрыть купальный сезон

У челябинцев осталось несколько дней, чтобы отдохнуть на пляже под присмотром спасателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске собираются официально закрыть купальный сезон-2022. Об этом на совещании в мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Матросы-спасатели завершают свою работу, но патрульные группы поисково-спасательной службы продолжают рейдовые мероприятия, — уточнил он.

Традиционно купальный сезон и работа муниципальных пляжей в Челябинске совпадают с календарным летом. Но в этом году погода внесла корректировки: пляжи закроются в начале сентября.

— Температура на этой неделе высокая, и дневная, и ночная, вплоть до пятницы, — предупредила о прогнозе метеорологов мэр Наталья Котова. — Поэтому спасатели работают, и в конце недели мы закроем уже сезон.

Добавим, по данным городской администрации, за лето на официально допущенных к эксплуатации пляжах Челябинска отдохнули более 170 тыс. человек.

Только в субботу 27 августа помощь спасателей понадобилась двум посетителям пляжей. На Первом озере молодой человек повредил руку, а у озера Смолино 14-летний мальчик получил травмы, упав с велосипеда.

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