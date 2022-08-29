Накупались, хватит: в Челябинске решили официально закрыть купальный сезон

У челябинцев осталось несколько дней, чтобы отдохнуть на пляже под присмотром спасателей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске собираются официально закрыть купальный сезон-2022. Об этом на совещании в мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.
— Матросы-спасатели завершают свою работу, но патрульные группы поисково-спасательной службы продолжают рейдовые мероприятия, — уточнил он.
Традиционно купальный сезон и работа муниципальных пляжей в Челябинске совпадают с календарным летом. Но в этом году погода внесла корректировки: пляжи закроются в начале сентября.
— Температура на этой неделе высокая, и дневная, и ночная, вплоть до пятницы, — предупредила о прогнозе метеорологов мэр Наталья Котова. — Поэтому спасатели работают, и в конце недели мы закроем уже сезон.
Добавим, по данным городской администрации, за лето на официально допущенных к эксплуатации пляжах Челябинска отдохнули более 170 тыс. человек.
Только в субботу 27 августа помощь спасателей понадобилась двум посетителям пляжей. На Первом озере молодой человек повредил руку, а у озера Смолино 14-летний мальчик получил травмы, упав с велосипеда.
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