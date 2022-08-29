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Общество29 августа 2022 6:39

Чтобы место не пустовало: в Челябинске срочно установят новые павильоны на остановках транспорта

В Чурилово поставят шесть дополнительных остановок общественного транспорта
Елена КОЛЧИНА
Мэр Челябинска поручила собирать новые навесы сразу же после сноса старых

Мэр Челябинска поручила собирать новые навесы сразу же после сноса старых

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском микрорайоне Чурилово до конца года установят шесть новых остановочных комплексов. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Построить новые павильоны просили жители Чурилово.

— Планируем установить шесть остановок по улицам Зальцмана, Трашутина, 2-й Эльтонской, у городской клинической поликлиники №8, — сообщил Андрей Ксензов. Он добавил, что сейчас в администрации ищут средства, чтобы купить павильоны не только для Чурилово, но и для других городских районов.

— Еще ряд заявок от районов пришел, где необходимо в срочном порядке установить новые павильоны, — пояснил вице-мэр.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила работать максимально быстро, чтобы остановочные пункты не пустовали в перерывах между демонтажем старого навеса и строительством нового.

— Чтобы срок был минимальный между тем, как нет остановки, и тем, и мы ее поставили, — поторопила Наталья Котова.

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