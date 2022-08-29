Чтобы место не пустовало: в Челябинске срочно установят новые павильоны на остановках транспорта

Мэр Челябинска поручила собирать новые навесы сразу же после сноса старых Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском микрорайоне Чурилово до конца года установят шесть новых остановочных комплексов. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Построить новые павильоны просили жители Чурилово.

— Планируем установить шесть остановок по улицам Зальцмана, Трашутина, 2-й Эльтонской, у городской клинической поликлиники №8, — сообщил Андрей Ксензов. Он добавил, что сейчас в администрации ищут средства, чтобы купить павильоны не только для Чурилово, но и для других городских районов.

— Еще ряд заявок от районов пришел, где необходимо в срочном порядке установить новые павильоны, — пояснил вице-мэр.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила работать максимально быстро, чтобы остановочные пункты не пустовали в перерывах между демонтажем старого навеса и строительством нового.

— Чтобы срок был минимальный между тем, как нет остановки, и тем, и мы ее поставили, — поторопила Наталья Котова.

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