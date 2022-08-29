Уже больше 5,8 тыс. жителей Челябинской области болеют коронавирусом

Перед 1 сентября растет заболеваемость среди школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 574 новых случая коронавируса — на 16 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 19 школьников. Заболеваемость в регионе продолжает расти. В предыдущий раз такое же количество диагнозов в день больным Covid-19 ставили в конце марта.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 5 835 жителей Челябинской области.

За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

А за все время с начала пандемии 347 428 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали на Южном Урале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Почта: kpchel@phkp.ru