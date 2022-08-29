Уже больше 5,8 тыс. жителей Челябинской области болеют коронавирусом

Перед 1 сентября растет заболеваемость среди школьников
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последний день зарегистрировали 574 новых случая коронавируса — на 16 больше, чем накануне. Среди новых заболевших 19 школьников. Заболеваемость в регионе продолжает расти. В предыдущий раз такое же количество диагнозов в день больным Covid-19 ставили в конце марта.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 5 835 жителей Челябинской области.
За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.
А за все время с начала пандемии 347 428 официально подтвержденных случаев Covid-19 насчитали на Южном Урале.
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