Очень хотела в отпуск: женщина в Челябинской области ради поездки на отдых оставила 8 магазинов без выручки

Женщина позаимствовала на работе деньги для организации отпуска Фото: Евгения ГУСЕВА

В Карталах торговому представителю удалось присвоить выручку сразу восьми магазинов. Подозреваемую задержали.

Жительница Карталов в июне и июле этого года получала в магазинах деньги по доверенности. В качестве торгового представителя она обязана была перечислить все средства на счета своей компании. Но вместо этого она оставила деньги себе и потратила на отпуск.

— Сумма ущерба составила около 120 тыс. рублей, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь торгового представителя задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело о растрате. Жительнице Карталов грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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