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Общество29 августа 2022 12:32

Росавиация опубликовала новый список субсидированных рейсов из Челябинской области

Рассказываем, куда можно улететь из Челябинска по дешевым билетам в 2022
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Из Челябинской области будут летать «Ред Вингс», «Сибирь» (S7), «Азимут», «ЮВТ АЭРО», «ЮТейр», «Северный ветер»

Из Челябинской области будут летать «Ред Вингс», «Сибирь» (S7), «Азимут», «ЮВТ АЭРО», «ЮТейр», «Северный ветер»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Росавиация опубликовала обновленный список субсидированных авиарейсов, среди которых есть и вылеты из Челябинска и Магнитогорска. Часть стоимости перелета компенсируется из бюджета регионов.

Из 16 авиаперевозчиков отбор прошли 15 компаний. В Челябинской области это «Ред Вингс», «Сибирь» (S7), «Азимут», «ЮВТ АЭРО», «ЮТейр», «Северный ветер».

В списке — почти все направления, которые ранее называло региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Из Челябинска: Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Новый Уренгой, Владикавказ, Иркутск, Новосибирск.

При этом в списке нет таких направлений из Челябинска как Улан-Удэ, Пермь, Новокузнецк, хотя они анонсировались ранее. Зато есть Самара и Ханты-Мансийск. Журналист КП-Челябинск обратился за разъяснениями в Миндортранс региона. Комментарий обещали предоставить позже.

Из Магнитогорска субсидируемые рейсы будут в следующие города: Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Самара, Сургут.

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