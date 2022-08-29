Из Челябинской области будут летать «Ред Вингс», «Сибирь» (S7), «Азимут», «ЮВТ АЭРО», «ЮТейр», «Северный ветер» Фото: Андрей АБРАМОВ

Росавиация опубликовала обновленный список субсидированных авиарейсов, среди которых есть и вылеты из Челябинска и Магнитогорска. Часть стоимости перелета компенсируется из бюджета регионов.

Из 16 авиаперевозчиков отбор прошли 15 компаний. В Челябинской области это «Ред Вингс», «Сибирь» (S7), «Азимут», «ЮВТ АЭРО», «ЮТейр», «Северный ветер».

В списке — почти все направления, которые ранее называло региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Из Челябинска: Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Новый Уренгой, Владикавказ, Иркутск, Новосибирск.

При этом в списке нет таких направлений из Челябинска как Улан-Удэ, Пермь, Новокузнецк, хотя они анонсировались ранее. Зато есть Самара и Ханты-Мансийск. Журналист КП-Челябинск обратился за разъяснениями в Миндортранс региона. Комментарий обещали предоставить позже.

Из Магнитогорска субсидируемые рейсы будут в следующие города: Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Самара, Сургут.

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