В челябинском Минэкологии назвали условие для отправки в зоопарк медвежонка, гулявшего возле курортного озера

Фото: Ильдар Нафиков / Vk.com

В Министерстве экологии Челябинской области рассказали, что будут делать с медвежонком, который бегал неподалеку от озера Банное и привлек внимание отдыхающих. Косолапого планируется отловить и выпустить в дикую природу. Если выяснится, что малыш уже прикормлен людьми, то его собираются передать в зоопарк.

— В настоящий момент поисками мишки занимается 10 инспекторов Минэкологии Башкортостана, — рассказали в ведомстве. — Министерство экологии Челябинской области в случае возникновения необходимости готово оказать помощь коллегам в поисках необычного гостя. Минэкологии Башкортостана сообщает, что ситуация находится под контролем и никаких дополнительных действий со стороны нашего региона не требуется.

В минувшие выходные на курортном озере Банное под Магнитогорском заметили медвежонка, который смело разгуливал среди отдыхающих. Очевидцы предположили, что маму животного могли убить браконьеры. Позже в соцсетях появилась информация, что на отстрел малыша дали лицензию, поскольку он угрожает жизни и здоровью людей.

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