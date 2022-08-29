В Челябинской области снизились цены на овощи, стройматериалы и туристические поездки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в июле подешевели овощи, стройматериалы и туристические поездки. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где изучают ценники в магазинах крупных торговых сетей.

Среди продовольственных товаров больше всего подешевели белокочанная капуста (-28,2%), картофель (-21,8%), столовая свекла (-21,5%), виноград (-19,5%) и помидоры (-15,4%). В этой категории цены снизились у 69 позиций.

Также в регионе на 14,2% подешевели двухкамерные холодильники емкостью 250-360 л. Снижение цены на швейные машинки составило на 13,9%, а на моноблоки – 9,4%.

Также дешевеют некоторые стройматериалы. Цены на металлочерепицу снизились на 8,4%, а на древесностружечные плиты упали на 8,4%.

В категории услуг большее всего подешевели: плата за пользование потребительским кредитом (-18,8%), поездки на отдых в Турцию (-7,9%) или в отдельные страны Средней Азии (-4,6%), проезд в купейном вагоне дальнего следования (-4,6%).

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