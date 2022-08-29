В Копейске застольное празднование Дня шахтера закончились убийством

Во время застолья один из собутыльников схватился на нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области житель Копейска зарезал своего собутыльника во время празднования Дня шахтера. Об этом пишет издание «Копейский рабочий» со ссылкой на Следственный отдел города.

По данным следствия, 47-летний мужчина распивал спиртное с 43-летним сожителем сестры в доме на улице Международной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В итоге 47-летний мужчина схватился за нож и ударил им в сердце собутыльнику – тот от полученного ранения скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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