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Происшествия29 августа 2022 16:09

В Копейске застольное празднование Дня шахтера закончились убийством

Возбуждено уголовное дело
Ян Стоев
Ян Стоев
Во время застолья один из собутыльников схватился на нож

Во время застолья один из собутыльников схватился на нож

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области житель Копейска зарезал своего собутыльника во время празднования Дня шахтера. Об этом пишет издание «Копейский рабочий» со ссылкой на Следственный отдел города.

По данным следствия, 47-летний мужчина распивал спиртное с 43-летним сожителем сестры в доме на улице Международной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В итоге 47-летний мужчина схватился за нож и ударил им в сердце собутыльнику – тот от полученного ранения скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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