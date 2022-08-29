В центре Челябинска на крупном перекрестке сбили велосипедиста

Фото: читатель КП-Челябинск
В Челябинске вечером 29 августа на пересечении улицы Энгельса с проспектом Ленина сбили велосипедиста. Об этом рассказал читатель КП.
— Мужчина серьезно не пострадал. Сотрудники ДПС осмотрели велосипед и машину. Сейчас ДТП оформляют, — рассказал читатель.
Фото: читатель КП-Челябинск
Накануне под Челябинском в лобовую столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали три человека.
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