В центре Челябинска на крупном перекрестке сбили велосипедиста

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске вечером 29 августа на пересечении улицы Энгельса с проспектом Ленина сбили велосипедиста. Об этом рассказал читатель КП.

— Мужчина серьезно не пострадал. Сотрудники ДПС осмотрели велосипед и машину. Сейчас ДТП оформляют, — рассказал читатель.

Фото: читатель КП-Челябинск

Накануне под Челябинском в лобовую столкнулись две легковушки. В ДТП пострадали три человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru