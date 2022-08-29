В Челябинской области мужчина заплатил мошенникам более 7 тысяч рублей за вызов проститутки на дом

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Житель Верхнеуральского района лишился денег, заказав проститутку через сайт для взрослых. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина выбрал понравившееся предложение и отправил СМС-сообщение на указанный на сайте номер. После этого ему перезвонили и попросили предоплату за интим-услугу в размере 50% от общей суммы. В итоге мужчина перевел три тысячи рублей на номер банковской карты, который ему указали.

В ходе телефонного общения девушка потребовала перечислить еще четыре с половиной тысячи рублей, объясняя, что это страховка. Но заказчик отказался, тогда к разговору подключился мужчина, настоятельно требующий внести оплату. Потерпевший сделал перевод указанной суммы. Однако девушка легкого поведения к нему так и не приехала.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сейчас ведется поиск мошенников.

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