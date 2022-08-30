От искр загорелась одежда: в Челябинской области двухлетний мальчик получил сильные ожоги

На одежду ребенка попали искры от печи
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В Копейске двухлетний малыш попал в больницу с серьезными ожогами. По предварительной информации, у ребенка обгорело 30% тела.
Мальчик пострадал на территории одного из городских СНТ. Его родные топили баню на дачном участке. Каким-то образом малыш оказался поблизости. Из печи вырвались искры, они попали на одежду ребенка. На малыше вспыхнули шортики.
В региональном ГУ МВД подтвердили, что в Копейске произошел несчастный случай.
— Семья во всех отношениях благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Проведена профилактическая беседа — уточнили в полицейском главке.
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