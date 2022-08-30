От искр загорелась одежда: в Челябинской области двухлетний мальчик получил сильные ожоги

На одежду ребенка попали искры от печи Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Копейске двухлетний малыш попал в больницу с серьезными ожогами. По предварительной информации, у ребенка обгорело 30% тела.

Мальчик пострадал на территории одного из городских СНТ. Его родные топили баню на дачном участке. Каким-то образом малыш оказался поблизости. Из печи вырвались искры, они попали на одежду ребенка. На малыше вспыхнули шортики.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что в Копейске произошел несчастный случай.

— Семья во всех отношениях благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Проведена профилактическая беседа — уточнили в полицейском главке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru