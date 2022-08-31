Жительница Копейска отправила интимное фото через два часа после знакомства и пожалела об этом

Вымогатель требовал либо деньги, либо новые интимные фото. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительнице города Копейск Челябинской области в мессенджере написал незнакомый мужчина. Он предложил пообщаться, а потом и встретиться. Незнакомец показался женщине настолько откровенным и понимающим, что через два часа после знакомства та отправила ему интимную фотографию.

На следующий день 35-летняя копейчанка захотела прекратить общение. Об этом она и сообщила своему поклоннику. В ответ мужчина потребовал либо новые интимные фотографии, либо 7 тысяч рублей. Если этого не произойдет, он грозился отправить то самое фото ее знакомым. Но женщина оказалась умнее и обратилась в полицию.

− По данному факту в Отделе МВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 1 ст. 163 УК РФ), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас полицейские разыскивают неизвестных.

Это далеко не первый случай в Челябинской области. Ранее в Магнитогорске сотрудники полиции уже задержали шантажиста, который грозился слить откровенные фотографии в сеть.

А вот житель Челябинска не дождался денег и выложил в интернет интимные фотографии школьницы, которые она ему отправила.

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