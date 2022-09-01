Челябинский таксист так газовал, что сломал спидометр. Видео

Хочешь узнать скорость - определяй на глаз! Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинка Светлана вечером возвращалась домой на такси. Да не просто так, а с ветерком. Водитель оказался дерзким. По словам девушки, он резко трогался и также тормозил, шнырял с полосы на полосу, поворачивал на скорости. Такое выдержать может не каждый – впору выскочить на светофоре.

— Было ужасно некомфортно, я то за ручку хваталась, то пыталась сдержать тошноту от резких рывков, — рассказывает Светлана. — Думаю, дай посмотрю, с какой скоростью гоним. Заглянула и обомлела – стрелка на нуле. То есть спидометр вообще не работал.

Может поэтому водитель и гнал, как сумасшедший – что не видел скорости. На таксиста девушка нажаловалась, а в фирме ей ответили, что ездить на такой неисправной машине, конечно, нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.