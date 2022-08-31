В Челябинской области природный пожар перекинулся на жилые дома

Фото: Жанболат Ермекбаев

Природный пожар в Челябинской области перекинулся на жилые дома в селе Варна. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В результате пожара огнем повреждены четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 квадратных метров, а также 1,5 гектаров сухой растительности, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Фото: Жанболат Ермекбаев

Фото: Доска Объявлений Варна - Варненский район / Vk.com

Фото: Доска Объявлений Варна - Варненский район / Vk.com

Тушение огня осложнялось засушливой погодой и сильным ветром. Также на место происшествия вызывали пожарный поезд.

Этим днем в селе Калачево вспыхнул мусор на открытой площадке предприятия по производству пластика. Огнем охватило площадь в 300 квадратных метров.

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