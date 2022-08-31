Губернатор Челябинской области пообещал помочь пострадавшим из-за лесного пожара жителям Варны

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главе Варненского района Константину Моисееву оказать поддержку жителям села Варны, которые лишились жилья из-за лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Мы, безусловно, поможем с жильем. Вся необходимая помощь будет оказана, – заявил Алексей Текслер.

В связи с жаркой погодой и порывистого ветра губернатор также поручил главам муниципалитетов еще раз срочно отработать вопросы мобилизации при угрозе пожаров.

По данным правительства региона, огонь в Варне охватил 7 строений, из них 2 жилых дома, в которых проживало семь человек. Сейчас пожар локализован. Один из домов поврежден частично, а второй дом сгорел полностью.

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