В челябинском ресторане заказы принимает робот-официант

У робота четыре полочки для разносов. Фото: Владимир Зеленов

В челябинском ресторане «Гриль Хаус» работает робот-официант. Он приветствует гостей, принимает у них заказы и развозит их по столам.

— Мы владеем роботом меньше двух недель, до конца весь функционал еще не разобрали. Я вместе с ним обучаюсь. Научился программировать его, рисовать карту. Полностью занялся роботом, изучаю, — цитирует hornews.com учредителя ресторана Владимира Зеленова.

Он умеет говорить: «Здравствуйте», «Вот ваш заказ», «Приятного аппетита», «Приходите еще», а еще поздравляет гостей с Днем рождения. Пока что роботу помогают «живые» официанты. Сотрудники ресторана загружают на него подносы с едой и расставляют на столы.

Ранее школьники из Челябинска презентовали на оборонном форуме в Москве «Армия-2022» радиоуправляемый трактор-сапер. Систему для беспилотного управления дети подготовили всего за 50 тысяч рублей.

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